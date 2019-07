Triggiano | domatore sbranato da tigre | addio a Ettore Weber

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019)aveva 61 anni ed era unesperto di grandi felini, eppure la sua morte è arrivata proprio a causa del suo mestiere. Teatro del drammatico episodio è stato, nel Barese.faceva parte del circo Orfei, che stava eseguendo show nel centro barese da alcuni giorni. Il 61enne era alle prese con quattro tigri durante uno spettacolo di prova, ieri sera alle 20, quando una di loro l'ha assalito e. Tale tesi è stata confermata nelle ultime ore anche dai carabinieri. Non solo, dopo la prima aggressione anche gli altri grandi felini si sono scagliati contro. Amici e colleghi del 61enne sono immediatamente corsi in suo aiuto ma non c'è stato niente da fare. Nella gabbia dei grandi felini Neanche i medici hanno potuto fare nulla per salvare la vita del, componente del circo Orfei. Troppo gravi e profonde quelle ferite ...

