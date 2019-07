Contra | Rogue Corps non sarà in 2D a causa della sua modalità co-op fino a quattro

eurogamer

(Di venerdì 5 luglio 2019) Negli ultimi anni la reputazione di Konami si è legata al gioco calcistico Pro Evolution Soccer e ad altri titoli mobile. Durante l'E3 di quest'anno però Konami ha annunciato un nuovo giocoserie,.Nonostante la serie abbia costruito il suo successo come sparatutto a scorrimento laterale in 2D, il nuovoun titolo 3D. Ma perché Konami ha deciso di andare in questa direzione?Durante un'intervista a GamingBolt, lo sviluppatore principale del gioco Nobuya Nakazato ha dichiarato che sebbene inizialmente fosse stato preso in considerazione il gioco sidescrolling in 2D, gli sviluppatori volevano includere laco-op a 4 giocatori, e pensavano che una prospettiva 3D dall'alto sarebbe stata più adatta a questo.Leggi altro...