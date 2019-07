Cicogna col collo spezzato e insanguinato trovata nel cortile di un oratorio | è mistero

scienze.fanpage

(Di venerdì 5 luglio 2019) Gli addetti dell’SS Filippo e Giacomo di Mignete, nel lodigiano, hanno trovato nelun esemplare dibianca col. Alcuni di questi splendidi uccelli stazionano sul campanile della frazione di Zelo Buon Persico. Non è chiaro se lasia morta per cause naturali o per la cattiveria gratuita di qualcuno; si attendono i risultati dell'esame autoptico.