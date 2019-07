Avremo un weekend caldissimo Poi temporali e un crollo termico di 12 gradi

agi

(Di venerdì 5 luglio 2019) Fine settimana con gran caldo su tutta Italia e qualche temporale, poi l'estate subira' un brusco stop. L'ormai imminentesi conferma all'insegna di una nuova rimonta dell'Anticiclone africano che riporterà un clima bollente e a tratti afoso su molti angoli del Paese. Non mancheranno tuttavia alcuni disturbi pomeridiani sotto forma di, poi da martedì' 9 il tempo subirà un cambiamento significativo. Il team del Meteo.it comunica che sabato inizerà con tanto sole su tutto il Paese e con temperature già piuttosto elevate ovunque, specie al Sud e sulle due isole maggiori. Nelle ore pomeridiane pero' non sono da escludersi alcuni rovesci temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini, specie sulle aree di confine. A maggior rischio saranno le montagne della Lombardia, del Trentino Alto Adige, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Domenica, l'Anticiclone sub tropicale ...

