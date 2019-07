AOC fa felici gli appassionati di videogame con due monitor che hanno un tempo di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) L’azienda AOC, specializzata nella produzione e vendita di, ha annunciato due nuoviespressamente pensati per glidi giochi. Sono contraddistinti dalle sigle AG271FZ2 e AG251FZ2 erispettivamente una diagonale utile di 27 e 24 pollici. La peculiarità di entrambi i prodotti è cheundi risposta di soli 0,5 millisecondi. LG UltraGear Nano IPS, i nuoviper videogiocatori e professionisti della grafica Ildi risposta identifica, in millisecondi, la velocità con cui ogni singolo pixel che compone lo schermo passa da nero a bianco, o da una scala di grigi a un’altra. Più il valore è basso, meglio è. Si tratta di un parametro fondamentale per una buona visualizzazione delle sequenze di gioco, perché nelle scene più concitate undi risposta basso mette al ...

