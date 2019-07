Torino | coppia fa sesso in strada davanti ai passanti

Repubblica : la coppia Higuain-Sarri potrebbe ritrovarsi anche a Torino : Higuain al centro dell’attacco accanto a Cristiano. La Repubblica la definisce un’idea non esattamente campata in aria. Era una suggestione che già piaceva ad Allegri, figuriamoci a Sarri, che sarebbe ben lieto di ritrovare il suo pupillo qualora fosse scelto per la panchina bianconera. Il Chelsea non riscatterà il Pipita e neppure spenderà i 18 milioni necessari per tenere un altro anno il centravanti nel gruppo dei Blues. Dunque ...

Torino - scoppia la rissa durante l’allenamento : il portiere insulta il centrocampista - poi gli spintoni in mezzo al campo : Periodo delicato per il Torino, che si gioca l’accesso in Europa Leauge a tre giornate dalla fine. La tensione in casa granata, probabilmente, si è fatta sentire nel corso di un allenamento al Filadelfia, quando il portiere Sirigu se l’è presa con il centrocampista Rincon, urlandogli qualcosa come “non fai un caz…”. I due sono arrivati a contatto, in mezzo al campo, prima che Moretti e De Silvestri non portassero ...