Prandini Coldiretti | “Non può esserci cibo di qualità senza acqua di qualità | servono

(Di giovedì 4 luglio 2019)puòdi, ma soprattuttodi; per questonuovi invasi”: lo ha detto Ettore, Presidente di, intervenendo alla seconda giornata dell’ Assemblea ANBI, a Roma. “E’ necessario anche ridiscutere i criteri del Minimo Deflusso Vitale negli alvei, perché tarato su realtà fluviali, che non hanno il carattere torrentizio dei nostri corsi d’. Per giunta, l’utilizzata per irrigare i campi, viene restituita all’85% e spesso in condizioni migliori di come era stata prelevata. Per quanto riguarda la prossima Politica Agricola Comune – ha concluso– non è certo acclarato che debba avere meno risorse.” L'articolo): “Non puòdidinuovi invasi” Meteo Web.

