Oroscopo di Branko del fine settimana prossimo 6-7 luglio 2019

(Di giovedì 4 luglio 2019)weekend: le previsioni astrologiche di sabato 6 e domenica 7La primadista per terminare perciò, sfogliando le pagine del libro “-Calendario Astrologico”, contenente lo zodiaco di tutto l’anno, riportiamo in questo articolo alcune piccole indicazioni generali relative alle previsioni dell’diper ilweekend (6-7), per ciascuno dei 12 segni, con informazioni valide anche per i giorni successivi. Le previsioni zodiacali dideldicono che per i nati sotto il segno dell’Ariete il weekend arriverà dopo una giornata caratterizzata da una bella Luna d’amore, che sarà quella di giovedì; cielo favorevole, in questo periodo, anche per chi cerca avventure. I Toro che cercano l’anima gemella, potrebbero invece fare incontri interessanti ...

