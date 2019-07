LIVE Fognini-Fucsovics | Wimbledon 2019 in DIRETTA | comincia il match!

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0: lunghissimo il rovescio di40-30 Doppio fallo di40-15 Ottimo dritto lungolinea didopo essersi aperto il campo a sinistra 30-15 In corridoio il dritto di15-15 Errore di, primo punto per0-15 Primo punto del match, lo vince17.30: Una vittoria per parte nei due precedenti 17.28:è arrivato per quattro volte al terzo turno prima di questo, e punta a riuscirci per la quinta volta (e magari ad arrivare un po’ più in là, visto che è l’unico Slam che gli manca per completare la collezione degli ottavi Slam) 17.23: Sono già in campo, pronti a effettuare il riscaldamento sul Court 3 17.20: L’ungherese Marton, numero 51 ATP, ha superato nel turno precedente l’austriaco Novak in quattro set 17.18: Un ...

zazoomblog : LIVE Fognini-Fucsovics Wimbledon 2019 in DIRETTA: l’azzurro in campo non prima delle 17.15 - #Fognini-Fucsovics… - zazoomnews : LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA: risultati 4 luglio. Rapide vittorie per Barty e Stephens Fognini e Berrettini nel t… - zazoomblog : LIVE Fognini-Fucsovics Wimbledon 2019 in DIRETTA: 2° turno in tempo reale - #Fognini-Fucsovics #Wimbledon -