I primi mal di pancia nell’Europarlamento | Verdi delusi dal vertice nomine Appello di

Soyuz 10 di Mario Venuti e la malinconia dei numeri primi : Degli artisti non ci si può fidare. Degli artisti non ci si deve fidare. Non perché non siano affidabili, anche se spesso, in effetti, non lo sono. Ma perché sono artisti, e non è la fiducia quella che bisogna riporre in loro. Semmai è fede. Perché l'arte prevede un salto nell'irrazionale, e la fiducia, non credo sia necessario spiegarvelo, col razionale fa costantemente i conti, spesso senza venirne a capo. Io credo in Mario Venuti. Credo ...

Maltempo in Emilia Romagna - arrivano i primi fondi dopo i fenomeni estremi di maggio : Un primo stanziamento di 1 milione e 800mila euro messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per rispondere alle criticita’ piu’ gravi aperte dalle piogge intense che hanno colpito la Regione nel mese di maggio. E’ la risposta della Giunta regionale, che ha deliberato ieri gli stanziamenti, alle conseguenze delle precipitazioni eccezionali che in piu’ ondate hanno colpito il territorio da Piacenza a Rimini. Quattro ...

Forte maltempo in Piemonte : primi allagamenti e strade chiuse nel verbano : Come previsto nei giorni scorsi una circoscritta ma intensa ondata di maltempo sta interessando il Piemonte, lambito da correnti più fresche e instabili di origine atlantica che fanno capo a una...

Maltempo Ancona - Coldiretti : “primizie dell’orto salvate al ‘viale dei sapori'” : Taglio del nastro per la settima edizione de ‘Il Viale dei Sapori’ e riflettori puntati sulle primizie della campagna salvate dal Maltempo che ha contrassegnato i primi mesi dell’anno. Tra la siccità da gennaio ad aprile e il maggio piovoso e con temperature invernali, si legge in una nota di Coldiretti Ancona, il lavoro delle aziende agricole è stato davvero duro. Soprattutto per gli apicoltori. Nonostante tutto però ci si ...

Le primizie salvate dal maltempo nei mercati di Campagna Amica : Corsa contro il tempo per salvare i prodotti dal maltempo, che con pioggia, grandine e vento ha distrutto intere coltivazioni. I raccolti saranno venduti direttamente dagli agricoltori colpiti nei mercati di Campagna Amica domani sabato 25 maggio 2019 e domenica 26 maggio lungo tutta la Penisola a partire dalle ore 9,30 nella Capitale al mercato al Circo Massimo in Via San Teodoro 74 a Roma. Consigli della Coldiretti per la spesa in una pazza ...

Agricoltura : a Vicenza nei mercati di Campagna Amica le primizie salvate dal maltempo (2) : (AdnKronos) - Sabato 25 maggio alle 11, con “L’orto in città” verrà celebrata la dieta mediterranea, patrimonio dell'umanità, con un valore del tutto particolare, dato che Vicenza è anche città Unesco. Protagonista dell’evento sarà Francesca Senesi, consulente nutrizionale. Verrà illustrato ai citta

Malattie cardiovascolari - osteoporosi e diabete : i rischi aumentano se cala il testosterone - ecco quali sono i primi sintomi : Il testosterone allunga la vita. Se si riducono i livelli dell’ormone ‘macho’ per eccellenza, non si tratta solo di calo del desiderio ma può essere la spia di un maggior rischio di Malattie cardiovascolari, osteoporosi e diabete. E’ l’allarme lanciato dagli esperti riuniti al congresso nazionale della Società italiana di andrologia (Sia), da cui arriva soprattutto l’invito a non considerare un tabù il calo del ...

