UE | Non ci sarà procedura di infrazione contro l' Italia

Commissione Europea : "Non ci sarà la<br> procedura di infrazione contro l'Italia" : Non ci sarà la procedura di infrazione contro l'Italia da parte della Commissione Europea. Dopo aver ascoltato il parere degli sherpa, ossia i loro capi di gabinetto, i commissari europei hanno deciso che non è necessario precedere contro l'Italia. L'annuncio ufficiale è stato dato dal Commissario per gli Affari economici Pierre Moscovici:"Questo approccio dell'ascolto è stato convalidato dagli Stati membri. Abbiamo proceduto al dialogo con ...

Bordoni : problema rifiuti sarà duro colpo per turismo - Raggi Non fa nulla perché senza idee : Roma – “Invece dello spettacolo senza fiato del Colosseo o del Cupolone, quello che circola in queste ore come foto ricordo dei turisti in vancaza a Roma sono i rifiuti, i cassonetti strabordanti, le colonie di topi che invadono le strade della Capitale. Questa e’ una vergogna, un attacco alla credibilita’ della citta’ eterna, che dara’ un duro colpo al turismo. Di fronte a una situazione che ha superato la ...

Sea Watch 3 - Carola Rackete Non sarà espulsa : i magistrati con la comandante - quanto resta in Italia : Toghe scatenate contro Matteo Salvini e in difesa di Carola Rackete sul caso Sea Watch 3. Non soltanto l'annullamento dei domiciliari disposto dal gip di Agrigento. Già, perché secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la Rackete non verrà neppure espulsa. Alle 20.50 di martedì sera, Salvini av

Mercato NBA – Quale sarà il futuro di Kawhi Leonard? L’MVP delle Finals incontra i Lakers - e Non solo… : Importanti incontri per Kawhi Leonard: nelle prossime ore la decisione dell’MVP delle Finals? Continuano i colpi di Mercato NBA, in attesa della nuova stagione importanti conferme e inaspettati addii intrattengono tutti gli appassionati della palla a spicchi americana. Sono state annunciate quasi tutte le trattative più importanti, ma adesso a far scalpitare è l’attesa per la decisione di Kawhi Leonard. Il giocatore dei Toronto ...

Oscar 2020 - tra i membri dell’Academy ci sarà anche Carlo Verdone. E Non solo… : Carlo Verdone e Lady Gaga. Ma anche Matteo Garrone, Toni Servillo, Jean-Louis Trintignant e Claire Foy. Questi sono solo alcuni degli 842 tra attori, registi, e maestranze tecnico/artistiche del cinema mondiale invitati ad aderire all’Academy of Motion Picture Arts, e quindi pronti a votare per i prossimi Oscar 2020. Lo rivela Variety segnalando che la metà degli 842 sono donne e che il 29% dei nuovi membri sono persone di colore. “Così facendo ...

Tour de France 2019 : Mark Cavendish Non sarà al via della Grande Boucle per la prima volta dal 2007 : Mark Cavendish non prenderà parte al Tour de France 2019, che scatterà sabato 6 luglio a Bruxelles. Lo sprinter britannico è stato escluso dalla Dimension Data per la squadra che gareggerà alla Grande Boucle di quest’anno, mancando l’appuntamento con la corsa a tappe transalpina per la prima volta dal 2007. Cavendish vanta uno straordinario ruolino di marcia al Tour, con la bellezza di 30 successi di tappa ed un’affermazione ...

Calciomercato Juventus – Ufficiale il ritorno di Higuain : se Sarri Non riuscirà a farlo rinascere sarà addio : Gonzalo Higuain torna ufficialmente alla Juventus, l’annuncio arriva dal Chelsea tramite un comunicato Ufficiale. Se Sarri, suo mentore, non riuscirà a farlo ‘rinascere’, ci sarà l’addio definitivo Tramite un comunicato Ufficiale apparso sul sito del Chelsea, è stato confermato il ritorno di Gonzalo Higuain alla Juventus. Il centravanti argentino a Londra ha totalizzato 18 presenze segnando 5 gol, senza mai ...

Daisy Ridley Non sarà nelle nuove trilogie di «Star Wars» : Daisy Ridley, la nuova eroina di Star WarsDaisy Ridley, la nuova eroina di Star Wars Daisy Ridley, la nuova eroina di Star WarsDaisy Ridley, la nuova eroina di Star WarsDaisy Ridley, la nuova eroina di Star WarsDaisy Ridley, la nuova eroina di Star WarsDaisy Ridley, la nuova eroina di Star WarsDaisy Ridley, la nuova eroina di Star WarsDaisy Ridley, la nuova eroina di Star WarsDaisy Ridley, la nuova eroina di Star WarsDaisy Ridley, la nuova ...

Nicolas Higuain : “Rispetterá il contratto - in Italia Non ci sará altra squadra : Tra le situazioni da definire in casa Juventus c’è da sistemare Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino avrebbe ancora un anno di prestito al Chelsea ma tornerà in anticipo in bianconero, per rimanerci: niente Roma o Inter, come si poteva pensare, almeno da quanto riporta il fratello e agente Nicolas. Dopo l’arrivo di Sarri alla Juve, il procuratore del Pipita è stato chiaro e ancora una volta ha voluto ribadire tramite ...

Sea Watch - Vittorio Feltri : "Carola Rackete Non andrà in galera e sarà incoronata regina dei disubbidienti" : "Carola Rackete starà in galera venti minuti lordi poi sarà incoronata regina dei disubbidienti, tra gli applausi degli imbecilli". Non usa mezzi termini in un post su Twitter Vittorio Feltri nei confronti della capitana della Sea Watch arrestata con l'accusa di resistenza o violenza contro nave da

Sea Watch - Luigi De Magistris : "Napoli Non sarà complice dell'olocausto del terzo millennio" : "Dedico questo importante e primo corteo a mare a Carola Rackete e a tutte le donne e gli uomini perseguitati per ragioni di giustizia. Provo imbarazzo per uno Stato che ha perso il senso dell'equità e della misura. Uno Stato è forte non se mostra i muscoli arrugginiti, ma se ha la capacità di attua

Non ci sarà nessuna beta prima del lancio di Google Stadia : Se anche voi guardate con curiosità il progetto Google Stadia (piattaforma pensata per il gaming in streaming) e vorreste avere la possibilità di provarlo prima del lancio ufficiale, allora avrete una brutta sorpresa, la compagnia ha infatti annunciato che ci non ci sarà nessuna beta prima del lancio della nuova piattaforma.Come riporta Gamesradar, naturalmente bisogna ammettere che questo ha senso in quanto l'esperienza potrebbe (almeno sulla ...

G20 - Trump si sfila dagli accordi sul clima | Cina : Non ci saranno nuovi dazi americani : Sull'ipotesi di rinvio a ottobre della procedura Ue ai danni dell'Italia, il ministro dell'economia Tria afferma di "non averne mai sentito parlare"

Ponte Morandi demolito : video esplosione/ Come sarà il nuovo 'semplice ma Non banale' : Il video dell'esplosione del Ponte Morandi di Genova: oggi demolite le pile 10 e 11. Ecco Come sarà la nuova costruzione secondo Renzo Piano.