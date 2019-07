Patate saltate allo speck

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 3 luglio 2019)Ingredienti 600 g dinovelle 100 g di6 pomodori secchi sott’olio 2 cucchiai di olio origano peperoncino in polvere sale Preparazione 1 Lava lesotto l’acqua corrente con una spazzola dura per eliminare eventuali residui di terra. Mettile in una casseruola, senza pelarle, coprile di acqua fredda salata e falle cuocere per 10 minuti. 2 Scolale e tagliale a fette sottili, sempre senza sbucciarle. Fai scaldare l’olio in una padella antiaderente, quindi unisci lotagliato a striscioline e i pomodori scolati dal loro olio di conservazione e spezzettati. 3 Aggiungi lea fette, sala e insaporisci con un pizzico abbondante di origano e uno di peperoncino. Fai cuocere per circa 10 minuti, mescolando delicatamente e, di tanto in tanto, fai saltare gli ingredienti muovendo la padella. Servi lesubito, ...

