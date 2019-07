Lotta ai tumori | terapie innovative Car-T nel Ssr in Sicilia

Lotta ai tumori : la Sicilia si prepara ad introdurre le terapie innovative CAR-T nel SSR : La terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (CAR-T) si sta imponendo come l’ultima frontiera dell’immunoterapia e in particolare delle terapie cellulari. Nuove terapie ma anche nuove sfide: questo tipo di trattamento in buona parte dei pazienti risolutivo, richiede centri dotati di un apparato organizzativo adeguato, anche per la possibile comparsa di eventi avversi comunemente non riscontrabili con le terapie attualmente in uso, quali la ...

Colpisce le cellule cancerose e ne blocca la crescita : nuova importante arma nei Lotta ai tumori : Il termomagnetismo può supportare la lotta ai tumori portando a buoni risultati. Lo ha scoperto uno studio dell’Università e del Politecnico di Torino, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale ‘Biochimica et Biophysica Acta – Molecular Cell Research‘. La pubblicazione è il frutto di anni di ricerche volti a indagare l’effetto dei campi elettromagnetici a bassissima frequenza e intensità sulla ...

Tumori - Airc : Lotta alle fake news al Wired Next Fest di Milano : Dal laboratorio alla piazza del Wired Next Fest di Milano, per dire basta alle fake news. Per il terzo anno l’Associazione italiana per la ricerca contro il cancro sarà in prima linea come partner scientifico alla maniFestazione in programma dal 24 al 26 maggio ai Giardini Indro Montanelli, nel cuore del capoluogo lombardo. L’obiettivo è accorciare le distanze fra i cittadini e il mondo della ricerca e dell’innovazione, che per ...