Hunt | Showdown ha una data di uscita e ci immergerà tra creature mostruose e spietati

Hunt Showdown : Data di uscita annunciata : Crytek ha oggi annunciato che il gioco bounty Hunting multiplayer, Hunt: Showdown, sarà disponibile su tre piattaforme quest’anno. Hunt: Showdown per PC e Xbox arriverà il 27 agosto 2019. Invece, i giocatori PlayStation potranno giocarci in Autunno. Oltre alla versione digitale, Crytek farà squadra con Koch Media per portare l’edizione fisica di Hunt nei negozi di tutto il mondo.Hunt: Showdown è ...

Hunt : Showdown ha una data di uscita per console e PC : Hunt: Showdown sarà lanciato per Xbox One e PC il 20 agosto mentre per PS4 il titolo arriverà un po' più tardi, precisamente in autunno, riporta Comicbook.Per quanto riguarda Nintendo Switch, non è stato comunicato nulla, per cui non ci è dato sapere se questa piattaforma verrà presa in considerazione. Lo stesso vale anche per Google Stadia, mentre per quanto riguarda la distribuzione, oltre al digitale avremo anche un formato fisico a cui ...

Hunt : Showdown svela la data di lancio per console e PC con un nuovo trailer : Hunt: Showdown sarà lanciato per Xbox One e PC il 20 agosto al prezzi di 50 dollari, mentre per PS4 il igoco arriverà un po' più tardi, precisamente in autunno, riporta Comicbook.Per quanto riguarda Nintendo Switch, non è stato comunicato nulla, per cui non ci è dato sapere se questa piattaforma sarà toccata. Lo stesso vale anche per Google Stadia, mentre per quanto riguarda la distribuzione, oltre al digitale avremo anche un formato fisico a ...

Hunt : Showdown è ora disponibile su Xbox One Game Preview - pubblicato un trailer di lancio : L'ultimo titolo di Crytek che mischia l'horror ad un'ambientazione western, Hunt: Showdown è già disponibile da qualche tempo su PC. Come molti dei loro prodotti, il gioco utilizza avanzate tecnologie che lo rendono più adatto ad un ambiente tecnico come quello su PC.Ora però sembra proprio che anche gli utenti su Xbox One potranno avere un assaggio dello sparatutto in salsa western. Il gioco, come riporta Gamingbolt, è ufficialmente disponibile ...

La beta di Hunt : Showdown è ora disponibile su Xbox One : Lo sviluppatore di Crysis, Crytek, ha reso disponibile in versione beta su Xbox One il suo Hunt: Showdown, il titolo PvP con meccaniche FPS e survival.Per accedere alla versione beta, è necessario accedere a Xbox Insider su Xbox One. Qui vedrete Hunt: Showdown, vi basterà cliccare su "Partecipa" e sarete in grado di scaricarlo, riporta Gamespot.Crytek ha comunicato che il playtest durerà fino a lunedì 20 maggio. Poiché si tratta di una beta / ...