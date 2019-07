Google Fast Share | una nuova funzione di condivisione istantanea?

surface-phone

(Di mercoledì 3 luglio 2019) In passatoha lanciato Android Beam per effettuare una rapida, mapotrebbe presto rimpiazzare questavs Android Beam Android Beam è uno strumento dibasato su connettività di tipologia NFC. Tramite questaera possibile condividere “da uno schermo all’altro” avvicinando due dispositivi. Per effettuare laera fondamentale che entrambi i dispositivi fossero dotati di NFC (Near Field Communication) e che Android Beam fosse abilitato. In aggiunta a questo, entrambi i dispositivi necessitavano di essere sbloccati, con lo schermo acceso, posti a contatto back-to-back. Questa tecnologia, per quanto fosse funzionale durante gli anni della sua introduzione, risulta ormai essere obsoleta. L’introduzione dipotrebbe essere il prossimo passo del colosso di Mountain View per abbandonare i ...

egal_net : Fast Share: in arrivo la nuova funzionalità Google per la condivisione file - cybersec_feeds : RT @pcexpander: Google a lavoro su Fast Share: condivisione rapida come AirDrop di Apple #pcexpander #cybernews #cybersecurity https://t.co… - Vittorino1806 : Oggi Google ha iniziato ufficialmente i test per la funzione 'Fast Share' che permetterà di condividere rapidamente… -