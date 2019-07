Divieto di fumo su arenili | spiagge libere e aree demaniali | arriva la proposta di legge

Fumo in spiaggia : Codacons chiede Divieto in tutta Italia : L’associazione dei consumatori Codacons intende presentare oggi una diffida ai Prefetti perché il divieto di Fumo sia effettivo nelle spiagge

Fumo in spiaggia : Codacons chiede di estendere il Divieto in tutta Italia : Parte la battaglia legale del Codacons per vietare il Fumo sulle spiagge di tutta Italia. Mentre infatti “è alta l’attenzione sul fronte plastica, con numerose amministrazioni che hanno adottato misure per rendere i litorali “plastic free”, sulla questione del Fumo in spiaggia la situazione attuale è a macchia di leopardo, e crea incertezze tra i cittadini e disparità di trattamento,” si spiega in una nota. “Se da un lato è ...

Ambiente & Salute : a Ladispoli “primo passo per il Divieto assoluto di fumo sulle spiagge” : “L’amministrazione comunale ha intrapreso un percorso teso a tutelare il nostro mare, la Salute dei cittadini ed il decoro urbano di Ladispoli. Un patrimonio collettivo che difenderemo in ogni modo“, ha dichiarato Alessandro Grando, sindaco di Ladispoli, annunciando la pubblicazione dell’ordinanza, immediatamente esecutiva, con cui si stabilisce che in tutte le spiagge del territorio comunale è vietato fumare sulla ...

Codacons : Divieto di fumo da estendere a tutte le spiagge : Il divieto di fumare in spiaggia dovrebbe essere esteso a tutte le spiagge italiane per tutelare la salute pubblica della collettività. Lo ha dichiarato nei giorni scorsi la Codacons, a seguito della decisione di Lampedusa e di Linosa di permettere di fumare esclusivamente in apposite aree provviste di posacenere. Come sottolineato dall’associazione, la diffusione delle no smoking beach sta interessando sempre più località italiane. I Comuni di ...

Lampedusa e Linosa dichiarano guerra al fumo in spiaggia : “Estendere il Divieto a tutta Italia” : “Lampedusa e Linosa dichiarano guerra al fumo in spiaggia. Su tutte le spiagge del Comune sarà possibile fumare solamente in apposite aree dotate di posacenere“: lo rende noto il Codacons, secondo cui “Lampedusa e Linosa solo solamente due degli ultimi esempi della diffusione delle “no smoking beach” sul territorio italiano. Ormai sempre più comuni hanno dichiarato guerra al fumo in spiaggia, per ultimi, infatti, ...

Fumo - Divieto in una spiaggia a Lampedusa : il Sindaco firma l’ordinanza : Scatta il divieto di Fumo in spiaggia a Lampedusa e Linosa. A partire dal 1 giugno, su tutte le spiagge ricadenti nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa saranno bandite le ‘bionde’. Lo prevede un’ordinanza firmata oggi dal Sindaco di Lampedusa e Linosa ,Totò Martello. “E’ consentito fumare soltanto nelle aree attrezzate – si legge ancora nell’ordinanza – e in ogni caso entro una distanza ...