Una Vita | spoiler | Diego e Blanca credono che Samuel abbia ucciso Jaime

Blastingnews

(Di martedì 2 luglio 2019) Colpo di scena in arrivo, nei prossimi episodi italiani dello sceneggiato “Una”.Alday finalmente scoprirà la verità sull’assenza del padreda Acacias 38. Il cognato diDicenta dopo essersi recato in una casa con la speranza di ritrovare suo figlio Moises, non farà fatica ad accorgersi della presenza di una spoglia di un uomo, che si rivelerà essere quella del suo genitore. Il maggiore degli Alday grazie al ritrovamento di un oggetto del fratello, lo farà finire in prigione ritenendolo il responsabile del decesso di loro padre.dopo aver fatto delle indagini per scoprire se suo marito si è veramente macchiato le mani di sangue, avrà la conferma che l’accusa di suo cognato sia fondata.trova il cadavere del padre,finisce in prigione Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana,, dopo aver ...

antoniospadaro : +++ In occasione del VI anniversario della visita a #Lampedusa, lunedì 8 luglio, #PapaFrancesco celebrerà una Messa… - beppe_grillo : Una persona devastata dalla demenza, che non ricorda gli eventi della propria vita o riconosce i propri cari, impro… - EnricoLetta : E in questa nuova vita mi succede di consegnare il diploma ad una nostra bravissima studentessa, Zawha Arafat, figl… -