Soyuz 10 di Mario Venuti e la malinconia dei numeri primi

(Di martedì 2 luglio 2019) Degli artisti non ci si può fidare. Degli artisti non ci si deve fidare. Non perché non siano affidabili, anche se spesso, in effetti, non lo sono. Ma perché sono artisti, e non è la fiducia quella che bisogna riporre in loro. Semmai è fede. Perché l'arte prevede un salto nell'irrazionale, e la fiducia, non credo sia necessario spiegarvelo, col razionale fa costantemente i conti, spesso senza venirne a capo. Io credo in. Credo nelle sue canzoni. E ci credo da quando neanche sapevo si chiamasse, ma era semplicemente, semplicemente si fa per dire, uno dei due cantanti dei Denovo, band catanese che ci ha regalato una manciata di album, avremmo detto all'epoca, elegantemente seminali. Qualcosa che aveva a che fare coi Beatles, la loro musica, dichiaratamente, ma anche con gli Smiths, forse ancor più con gli XTC, con gli Smiths in maniera forse più subliminale, ...

