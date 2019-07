Remothered | Tormented Fathers approda sulla console ibrida Nintendo Switch questo mese

eurogamer

(Di martedì 2 luglio 2019) Attraverso un comunicato stampa, Darril Arts e Stormind Games annunciano che i possessori dipotranno finalmente giocare aa partire dal 26 luglio.è un gioco di Darril Arts, creato e diretto da Chris Darril e sviluppato da Stormind Games. Il porting suè stato fatto da DICO Co., Ltd. Il gioco ha raccolto incredibili apprezzamenti e numerosi premi sin dalla sua prima versione e ora porta il suo horror originale all'interno di.Inil giocatore assumerà il ruolo di Rosemary Reed, una donna che indagascomparsa di una ragazza, Celeste. Arrivata a casa del padre adottivo di Celeste, Richard, alla ricerca di indizi, Rosemary si ritroverà a lottare per la sua vita in un incubo reale.ha ricevuto elogi da parte dei suoi giocatori e dei media, vincendo 11 premi per la sua avvincente ...

