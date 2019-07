Calciomercato Juventus | proseguono le trattative con Buffon e De Ligt | gli aggiornamenti

Ramsey alla Juventus/ Calciomercato - con Rabiot Paratici ha rifatto il centrocampo : Ramsey alla Juventus, Calciomercato: il gallese e Adrien Rabiot sono i due colpi di Fabio Paratici a parametro zero per rifare il centrocampo bianconero.

Calciomercato Juventus - Zaniolo può arrivare con uno scambio e 20 milioni : Calciomercato Juventus Zaniolo: dopo Spinazzola/Pellegrini si profila un nuovo clamoroso scambio tra Juve e Roma. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com si fa sempre più caldo l’asse tra la società capitolina e il club di Torino, e questa volta le operazioni di mercato potrebbero coinvolgere Nicolò Zaniolo e Romero. Calciomercato Juventus: Zaniolo può arrivare per uno […] More

Calciomercato Juventus Zaniolo può arrivare con uno scambio e 20 milioni : Calciomercato Juventus Zaniolo: dopo Spinazzola/Pellegrini si profila un nuovo clamoroso scambio tra Juve e Roma. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com si fa sempre più caldo l’asse tra la società capitolina e il club di Torino, e questa volta le operazioni di mercato potrebbero coinvolgere Nicolò Zaniolo e Romero. Calciomercato Juventus: Zaniolo può arrivare per uno […] More

Calciomercato Juventus - ufficiale l’acquisto di Rabiot : domani la presentazione : Dopo l’arrivo di ieri sera a Torino e le visite mediche di questa mattina al J Medical, Adrien Rabiot è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus. Lo comunica la società bianconera in una nota sul proprio sito. Il centrocampista francese, prelevato a parametro zero, lascia il Psg dopo sette anni (con una parentesi di 13 partite giocate al Tolosa). Il nuovo acquisto verrà presentato domani all’Allianz Stadium alle ...

Calciomercato Juventus NEWS/ Szczesny-Alex Sandro pedine per Pogba? - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: chiuso l'accordo con Gigi Buffon, si cerca una nuova squadra per Mattia Perin.

Calciomercato Juventus – Ufficiale il ritorno di Higuain : se Sarri non riuscirà a farlo rinascere sarà addio : Gonzalo Higuain torna ufficialmente alla Juventus, l’annuncio arriva dal Chelsea tramite un comunicato Ufficiale. Se Sarri, suo mentore, non riuscirà a farlo ‘rinascere’, ci sarà l’addio definitivo Tramite un comunicato Ufficiale apparso sul sito del Chelsea, è stato confermato il ritorno di Gonzalo Higuain alla Juventus. Il centravanti argentino a Londra ha totalizzato 18 presenze segnando 5 gol, senza mai ...

Calciomercato Juventus NEWS/ È fatta per Buffon - Perin via! - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: chiuso l'accordo con Gigi Buffon, si cerca una nuova squadra per Mattia Perin.

Calciomercato Juventus : per de Ligt mancherebbero 10 milioni - Rabiot fa le visite : Il Calciomercato della Juventus entra sempre più nel vivo. La giornata di oggi è dedicata ad Adrien Rabiot che, proprio in questi momenti, è al J Medical per le visite mediche. Una volta passati i test sarà un nuovo giocatore dei Campioni d’Italia. Nel frattempo continua la trattativa con l’Ajax per de Ligt. L’olandese ha già scelto i bianconeri scartando Barcellona e Paris Saint Germain, manca solo l’accordo con i lancieri che non si opporranno ...

Calciomercato Juventus - uno dei migliori talenti d’Inghilterra nel mirino : Calciomercato Juventus: fari puntati su Dwigth Mcneil. The Sun riporta l’interessamento della Juventus per il giovane esterno offensivo del Burnley Dwigt Mcneil. L’ala d’attacco, che prevalentemente preferisce giocare sull’out sinistro, è reduce da un ottimo Mondiale di categoria Under 20 con la maglia dell’Inghilterra, dopo aver disputato un ottimo campionato d’esordio in Premier League. Calciomercato ...

Calciomercato Juventus - ufficiali due cessioni al Sassuolo : Calciomercato Juventus: definite ufficialmente due cessioni. Attraverso i propri web canali ufficiali, il Sassuolo ha reso nota l’acquisizione a titolo definitiva di due giocatori della Juventus. Alla società emiliana si trasferiscono Rogerio e Matteo Pinelli. Calciomercato Juventus , ufficiali due cessioni al Sassuolo. Rogerio è un terzino sinistro classe 1998 di nazionalità brasiliana, che già […] More

Calciomercato Juventus - svelato il futuro di Higuain : il tweet del fratello-agente : Calciomercato Juventus – Benissimo a Napoli, con Sarri, bene con la Juventus, così così con Milan e Chelsea, squadra però in cui Higuain ha ritrovato il tecnico toscano, adesso insieme a lui in bianconero. Ma, così come ha dimostrato l’esperienza a Londra, per Sarri l’attaccante argentino non sembra essere più indispensabile come lo era in azzurro, e lo ha fatto anche capire in conferenza stampa. Negli ultimi giorni era ...

Calciomercato Juventus - spuntano le cifre dell’ingaggio di Rabiot : super commissione alla mamma agente : Rabiot alla Juventus, è tutto fatto. Come riportato da Sky Sport, il calciatore sarà a Torino domani per le visite mediche. Decisivo per l’accordo è stato il blitz di Paratici di venerdì sera a Parigi. spuntano le cifre del contratto: 7 milioni di euro a stagione per 4 anni. Rabiot arriverà a parametro zero, ecco perché (come sempre in questi casi), ci sarà da pagare una commissione all’agente del calciatore, che in questo caso ...

Calciomercato Juventus - domani visite mediche per Rabiot [DETTAGLI] : Adrien Rabiot può considerarsi un calciatore della Juventus. Il centrocampista francese arriverà domani a Torino per sostenere le visite mediche di rito. Rabiot firmerà poi un contratto di 4 anni con i bianconeri. A riportarlo è Sky Sport. Juventus, visite mediche per il nuovo innesto Luca Pellegrini [VIDEO]L'articolo Calciomercato Juventus, domani visite mediche per Rabiot [DETTAGLI] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Juventus - addio in vista : prima cessione a centrocampo : Calciomercato Juventus – Non solo acquisti: Rabiot è ormai un calciatore della Juventus, Pogba un altro degli obiettivi principali, ma la società bianconera lavorerà anche in uscita. Nei piani di Sarri non avrebbero spazio a centrocampo Matuidi e Khedira, i due principali indiziati alla voce addio. Si prepara dunque Paratici a sistemare anche la questione cessioni. I due centrocampisti sembrerebbero fuori dai piani […] More