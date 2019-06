Presto capitana dal gip | “Non volevo speronare Gdf Ho fatto un errore”

ilfogliettone

(Di lunedì 1 luglio 2019) "Nonla motovedetta o uccidere qualcuno,solo salvare delle vite in pericolo. Houn errore". Carola Rackete, ai domiciliari in un'abitazione top secret a Lampedusa, mette a punto la linea difensiva in vista dell'udienza di convalida del suo arresto. La comandante della Sea Watch potrebbe presentarsi di fronte al giudice martedi' prossimo, 2 luglio, ad Agrigento, anche se la data non e' stata ancora fissata. Lae' sotto accusa - da parte della Procura di Agrigento - per aver aver violato il divieto di entrare in porto e per aver speronato una motovedetta delle Fiamme Gialle durante l'attracco. La Guardia di finanza, al momento dell'arresto in flagranza, le ha contestato gli articoli 1099, 1100 e 1102 del codice della navigazione. Rispettivamente: rifiuto di obbedienza a nave da guerra; resistenza o violenza contro nave da guerra e navigazione in ...

