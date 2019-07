Mattarella: Ue affronti tema migrazioni

Il fenomeno migratorio è "inarrestabile: va governato dall'Europa nel suo complesso. Solo l'Ue può avere un rapporto collaborativo che possa far crescere i Paesi dove nascono i flussi. L'auspicio è un abbassamento generale dei toni per affrontare con serenità la questione". Lo ha detto il presidente Mattarellla da Vienna. Sulla possibilità che il caso Sea Watch possa incrinare i rapporti con Berlino, ha precisato: "Il rapporto tra Italia e Germania è talmente solido che non può esser messo in discussione da alcunché"(Di lunedì 1 luglio 2019)