I 40 anni del Walkman

Buon compleanno Lady Diana : il commosso ricordo dei figli della principessa che oggi avrebbe compiuto 58 anni : oggi in Gran Bretagna sarebbe stato un giorno di festa: l’indimenticata Lady Diana avrebbe compiuto 58 anni. Nata il 1 luglio 1961, Diana sposò il principe Carlo nel 1981, diventando così la principessa inglese più amata di sempre. Archie, George, Charlotte e Louis sono i quattro nipotini che Diana non ha potuto conoscere e che oggi avrebbero potuto godere di una giovane e meravigliosa nonna, che il destino ha voluto portare loro via ...

Serie A - inizia la stagione dei 90 anni del girone unico : Parte oggi la Serie A TIM 2019/2020, stagione in cui saranno festeggiati i 90 anni dalla nascita del Campionato a girone unico. Per celebrare l’anniversario su tutte le maglie da gioco sarà apposto sulla manica un patch celebrativo con il nuovo logo della competizione e l’indicazione del periodo 1929-2019. Il primo Torneo con il format attuale prese il via il 6 ottobre del 1929, si concluse il 13 luglio 1930 e fu vinto ...

Sbalzata fuori dalla barca dopo un incidente - muore a 12 anni davanti agli occhi del padre : muore una ragazzina di 12 anni nella laguna di Venezia. La tragedia si è consumata in seguito all’urto della imbarcazione, un semicabinato, su cui si trovava con il padre e altre persone contro una briccola, una particolare struttura nautica formata da due o più pali di legno legati tra di loro usata per indicare le vie d’acqua nelle lagune. Ricostruisce l’accaduto “La Nuova Venezia”.Poco dopo le 17 di ...

La famiglia di Marco Vannini : "Perdono a Ciontoli? Mai. Non siamo stati avvertiti dell'intervista" : “Spero che un giorno i genitori di Marco perdonarmi”, ha detto Antonio Ciontolinell’intervista rilasciata a Franca Leosini in “Storie Maledette”. “Il perdono per la morte di nostro figlio? Mai”, era stata la replica dei genitori di Marco Vannini prima ancora che la puntata andasse in onda.Per la prima volta Ciontoli ha raccontato in televisione la sua versione dei fatti e il dramma consumatosi a ...

Maserati – 50 anni dalla prima Coupè Indy : la Casa del Tridente celebra l’anniversario dal primo esemplare [GALLERY] : Maserati celebra il 50° anniversario della consegna del primo esemplare della coupé Indy Il primo luglio 1969 è una data importante nella storia di Maserati in quanto la prima Indy, destinata ad un cliente, lasciava la storica sede della Casa del Tridente in via Ciro Menotti 322 a Modena per essere consegnata in Svizzera. La vettura venne spedita all’allora importatore di Maserati “Martinelli e Sonvico” a Chiasso. Dopo pochi giorni la ...

Delitto Vannini - le lacrime di Ciontoli in tv : «Fui io a sparare - chiedo perdono» : «Spero che un giorno i genitori di Marco possano avere misericordia e perdonarmi». Sono le parole di Antonio Ciontoli nella sua intervista rilasciata a Franca Leosini in Storie Maledette....

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Gran parte dei membri del CIO contattati già per Roma 2024” : La firma più grande sulla vittoria della candidatura di Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 è quella di Giovanni Malagò, il quale oggi, ad una settimana esatta dall’assegnazione dei Giochi svela alcuni segreti del successo all’ANSA, parlando anche della cerimonia inaugurale e della squadra che andrà a comporre il comitato organizzatore. Il presidente del CONI sottolinea come molti contatti ...

L’Apollo 11 - 50 anni dopo : all’asta la videocassetta originale dello sbarco sulla Luna : Il 20 luglio 2019 saranno trascorsi 50 anni esatti dal primo passo dell’uomo sulla Luna. Era il 1969, infatti, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin mettevano piede sul suolo Lunare: le immagini di questo evento storico hanno fatto il giro del mondo, ma alcune stanno per dettare anche i record di mercato. Nello stesso giorno dell’alLunaggio infatti, mezzo secolo dopo, Sotheby's venderà l’unica videocassetta originale della missione Apollo ...

Luna - si avvicinano i 50 anni dalla storica missione del 20 luglio 1969 : La Luna sarà la protagonista di luglio, il mese maggiormente atteso dell'estate astronomica 2019. Tra pochi giorni ricorrerà il 50° anniversario dal primo moon landing, ovvero l'alLunaggio della storica missione spaziale Apollo 11 avvenuto il 20 luglio 1969. Numerose sono le iniziative e i ricordi che rappresentano un telescopio ideale con il quale la Nasa propone di rievocare quelle lande Lunari che hanno accolto e custodito le prime impronte ...

Giovanni Conversano di Uomini e Donne svela il dramma dopo la fine del trono : Giovanni Conversano, ex tronista amatissimo di Uomini e Donne, si racconta senza filtri e ammette di aver sofferto di depressione. Un problema arrivato dopo l’addio allo show di Maria De Filippi e quando per il modello pugliese si chiusero le porte della tv. Lontano dai riflettori Giovanni ha svelato di aver affrontato la depressione e l’ansia, soprattutto quando veniva fermato per strada da fan che gli chiedevano perché non fosse in ...

Arles - 50 mostre per i 50 anni del festival di fotografia : Sam Stourdzé, 46 anni, direttore dal 2014 del festival di fotografia Les Rencontres d’Arles, nel sud della Francia, dal 1° luglio al 22 settembre, racconta le 50 edizioni della manifestazione, che quest’anno vengono celebrate con 50 mostre, un record assoluto. Qui, la sua testimonianza. Chissà cosa avrei fatto, se solo avessi previsto tutto questo. So come è andata: non sono riuscito ad aprire bocca. Ero al mio primo lavoretto, quello di un ...

Storie Maledette - Caso Vannini prima parte : il cliffhanger è una sentenza della Cassazione : La Leosini è tornata: dopo la doppia opaca intervista a Sabrina Misseri e Cosima Serrano e l'intervista doppia (e forzata) ai fratelli Castagna, 'l'indagatrice dell'incubo' ha confezionato una vera puntata di Storie Maledette con poche concessioni al lirismo e una barra dritta sulla ricostruzione temporale degli eventi che hanno portato alla morte di Marco Vannini. Una ricostruzione a base di "Perché?", di quella semplice domanda che se piazzata ...

