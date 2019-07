Avvistati due nuovi smartphone di Motorola e Black Shark dalle caratteristiche differenti

tuttoandroid

(Di lunedì 1 luglio 2019) Dai database di GCC e 3C arrivano le prime informazioni su dueche dovrebbero essere presto lanciati daL'articoloduediproviene da TuttoAndroid.

ScacciaPiccione : RT @ComicoSapiente: Avvistati due piccioni fare sesso, sopra i tavoli del Bar romano 'Lussuria' I vigili i si sono visti rispondere dal ti… - ComicoSapiente : Avvistati due piccioni fare sesso, sopra i tavoli del Bar romano 'Lussuria' I vigili i si sono visti rispondere da… - lowleveled : per quelli che 'tutti preoccupati per la siuoc e neanche due parole per le vittime del ponte' avvistati stamattina… -