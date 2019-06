F 1 | GP d' Austria | - Verstappen batte Leclerc | ma è sotto inchiesta

Max Verstappen F1 - GP Austria 2019 : “Che vittoria. Il sorpasso su Leclerc? Se non ci lasciano gareggiare devono chiudere la F1” : Max Verstappen ha vinto il GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1 che si è corsa a Spielberg. Il pilota della Red Bull, scattato dalla seconda piazzola, si è reso protagonista di una brutta partenza ma poi pian piano ha ricostruito la sua gara e ha operato il sorpasso decisivo a tre giri dal termine, con una manovra su Charles Leclerc che è finita sotto inchiesta. L’olandese ha raccontato la sua gara nelle consuete dichiarazioni ...

Verstappen vince il Gp d'Austria - Leclerc secondo su Ferrari. Ma la vittoria è sotto investigazione : Prima vittoria per la Red Bull in questo Mondiale di F1. Max Verstappen dopo una gara in recupero beffa nel finale la Ferrari di Charles Leclerc e vince il Gp d'Austria. Verstappen è...

Formula 1 – Verstappen non ha dubbi sul suo sorpasso - Leclerc duro : le prime parole dei protagonisti del Gp d’Austria : Due 21enni protagonisti del Gp d’Austria: le prime parole di Verstappen, Leclerc e Bottas dal Red Bull Ring E’ terminato nel segno di Max Verstappen il Gp d’Austria: l’olandese della Red Bull ha trionfato davanti al pubblico austriaco, grazie ad un sorpasso clamoroso su Leclerc nei giri finali. Un episodio finito sotto investigazione, ma in attesa della decisione dei commissari, Verstappen ha festeggiato sul gradino ...

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d’Austria di Formula 1 : Dopo otto vittorie della Mercedes, la Red Bull è riuscita a vincere la sua prima gara del Mondiale con il ventunenne olandese

Red Bull… King! Verstappen si prende il Gp d’Austria con la forza : Leclerc beffato - ma l’ultimo sorpasso è sotto investigazione : Max Verstappen trionfa nel Gp d’Austria: il pilota della Red Bull manda fuori pista Leclerc nell’ultimo sorpasso utile e vince la gara, ma l’episodio finisce sotto investigazione Presente e futuro si incrociano insieme sul circuito del Red Bull Ring. Due piloti che si sono scontrati fin da giovani, ritrovatisi poi nella classe regine a fare a sportellate nella F1. Pole position per Charles Leclerc, giovane talento ...

Formula 1 : Verstappen vince Gp Austria : 16.42 L'olandese Max Verstappen,dopo un entusiasmante duello con il ferrarista Leclerc,si aggiudica il Gp di Austria.Al terzo posto la Mercedes di Bottas.Quarto Vettel che "paga" il 9°posto in griglia e anche un pit stop ritardato (errore del box nel posizionare una gomma) Poi Norris,Gasly,Sainz.A punti le Alfa Romeo:Raikkonen (9°) e Giovinazzi (10°) Leclerc,in pole,prende subito la testa. Il monegasco,partito con le gomme soft, allunga ...

Leclerc e Verstappen in prima fila al GP d'Austria - alle 15.10 via alla sfida inedita Diretta : E? una prima fila inedita quella che offre il Gran Premio di Austria F1. Una prima fila giovane con il poleman Charles Leclerc, che ha riportato la Ferrari davanti a tutti, e con Max Verstappen...

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Austria 2019 : “Honda ha fatto un gran lavoro per migliorare il motore” : Max Verstappen è decisamente soddisfatto dopo il secondo posto delle qualifiche del GP d’Austria 2019, nono round del Mondiale di F1. Sul tracciato di Spielberg l’olandese della Red Bull aveva conquistato il terzo posto alle spalle della Ferrari di Charles Leclerc e della Mercedes di Lewis Hamilton. La penalità, poi, di 3 posizioni in griglia di partenza, inflitta al britannico, ha portato Max in prima fila e quindi sarà per lui una ...

Austria : pole di Leclerc davanti a Hamilton e Verstappen. KO di Vettel : Il miglior tempo nelle qualifiche del GP d’Austria è di Charles Leclerc, che ha conquistato la seconda pole in carriera dopo una prestazione perfetta, una soddisfazione che attenua la delusione Ferrari per il problema meccanico che ha impedito a Sebastian Vettel di fare un tempo nel Q3. Leclerc ha fermato i cronometri sull’1.03.003s, nuovo record […] L'articolo Austria: pole di Leclerc davanti a Hamilton e Verstappen. KO di ...

Formula 1 – Leclerc euforico - Hamilton sogna una lotta con i giovani rivali - Verstappen sorride : le parole dei protagonisti delle qualifiche in Austria : Leclerc sorridente, Hamilton pronto alla lotta con i giovanissimi, Verstappen soddisfatto davanti al pubblico Red Bull: le prime parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp d’Austria E’ un fantastico Charles Leclerc il poleman del Gp d’Austria: il giovane monegasco della Ferrari ha terminato le qualifiche al Red Bull Ring col miglior tempo, segnando anche il nuovo record della pista col crono di 1.03.003. Leclerc si è ...