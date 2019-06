Di Maio elogia la linea dura | ma difende Carola dalla assurda escalation di

huffingtonpost

(Di sabato 29 giugno 2019) “Trovol’di insulti e di toni offensivi registrata nelle ultime ore” contro la capitana di Sea watchRackete. A scriverlo è il vicepremier Luigi Di, in un lungo post diffuso sul suo profilo Facebook. Il riferimento è alle ripetute offese (anche via social) rivolte alla comandante della nave olandese, dopo lo sbarco avvenuto stamane a Lampedusa.“Rackete - prosegue il capo politico del M5s - è stata arrestata dopo aver disobbedito all’alt della Guardia di Finanza, speronando una motovedetta nel tentativo di attraccare nel porto di Lampedusa. E per questo verrà processata, come è giusto che sia, perché ha violato la legge dello Stato italiano, rischiando di creare un danno anche ai nostri uomini e donne in uniforme, che ringrazio per il lavoro che svolgono ogni giorno a tutela della ...

