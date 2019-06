gossipetv

(Di sabato 29 giugno 2019)per: ildi Amici scrive su Instagramha annunciato un po’ di ore fa che suo nonno è morto: “Un saluto – queste le sue parole a commento della foto postata tra le sue Instagram stories – alpiù grande! Ciao nonno, mi mancherai. Ti voglio bene”. Un … L'articolo, èper il: “Graziemivicino” proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Alessio Bernabei lutto, è dura per il cantante: “Grazie perché mi state vicino” - Martiig__ : RT @ABernabeiFCOff: Dalle #InstagramStories di Alessio apprendiamo che è venuto a mancare il nonno ?? Ci stringiamo tutti in un grande abbra… - cristinabarber8 : primo: alessio bernabei ultimo: irama prossimo: non lo so?? migliore: forum di benjamin e federico chi ho visto di… -