Iniziato a Osaka il vertice dei G20 Commercio | sicurezza e clima in agenda

(Di venerdì 28 giugno 2019) Con la consueta foto di gruppo si è aperto oggi ildel G20 a, in Giappone. Una riunione che vede i leader mondiali costretti a trovare una sintesi su una serie di temi cruciali, in particolare il, lainternazionale, i cambiamentitici. Il primo dibattito tra i venti capi di Stato e di governo vede come tema principale l'economia digitale, con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping chiamati a confrontarsi sul tema, che ha sullo sfondo le tensioni tra i due rispettivi Paesi sul gigante delle telecomunicazioni Huawei.Ilufficiale è stato preceduto, come di consueto, da alcuni incontri bilaterali. Trump ha visto il primo ministro giapponese Shinzo Abe, il premier indiano Narendra Modi, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente russo Vladimir Putin, con cui - ha detto - intrattiene relazioni ...

