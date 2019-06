Dalla rivoluzione sessuale ai gol di Shanice | occhio azzurre | ora c’è l’Olanda

SANA 2019 - Dalla rivoluzione verde a quella bio : oltre 900 espositori per un evento ancora più sostenibile : La 3ª edizione di SANA, Salone internazionale del biologico e del naturale, si terrà a Bologna dal 6 al 9 settembre 2019. Organizzato da BolognaFiere, in collaborazione con AssoBio e FederBio, con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il supporto di ITA, Italian trade agency, SANA è molto di più di un evento fieristico: è la destinazione per il business collegato al mondo del biologico, la ...