Lucia Bramieri diventa cantante e pubblica Col Cu Col Cuore

(Di giovedì 27 giugno 2019) Il 1° luglio 2019 è la data che segna l'ingresso nel mondo della musica di, tra le prime vigilesse di Milano e nuora del celebre comico Gino. Uscita un anno fa dalla casa del Grande Fratello 15, la milanese tutta pepe è pronta ora a buttarsi sul mercato discografico con il singolo Col Cu Col, titolo che riprende e rende piccante il celebre messaggio di commiato di Barbara d'Urso, alla cui corte si è fatta conoscere per l'eredità contesa del patrimonio del suocero e le sue storie d'amore.L'idea di incidere un brano prese corpo già alcuni mesi fa, da un videomessaggio che l'amico Danilo Visconti, organizzatore di eventi ed art director, le fece recapitare come augurio per l'esperienza di reclusione forzata nella casa di Cinecittà. In occasione dell'estate 2019,e Danilo Visconti si sono incontrati in sala di incisione per registrare un brano ...

