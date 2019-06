De Laurentiis | la Juve è difficile da sradicare ma il Napoli ha fatto passi da gigante

Gazzetta : effetto Sarri alla Juve sul mercato di De Laurentiis : Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport parla del mercato scatenato di Aurelio De Laurentiis. Identifica il cambiamento del presidente del Napoli che l’anno scorso aveva velocemente scalzato ogni pensiero su Cavani e Benzema, quest’anno è sceso in campo in prima persona per l’affare James Rodriguez. Due le motivazioni alla base di questo nuovo Aurelio, sicuramente l’apporto di Ancelotti che dopo aver studiato la ...

De Laurentiis : «Sarri alla Juve è mancanza di rispetto - ma sarà divertente quando Ancelotti lo batterà» : La prima reazione di Aurelio De Laurentiis al Maurizio Sarri in giacca e cravatta è di sorpresa. Lui che lo ha portato al Napoli quasi fosse una scommessa e ha creduto in lui fino poi alla separazione pensa «Sta sempre in tuta, urla e bestemmia in panchina. Vorrei proprio capire come si adeguerà allo stile della sua nuova squadra» Il presidente del Napoli in un’intervista su Corriere della Sera considera ora mai Sarri un rivale e gli ...

L’affondo di De Laurentiis : “Sarri stile Juve? Sempre in tuta e bestemmia” : "La differenza tra Sarri e Ancelotti? Il primo, neo allenatore Juve, è un uomo da stadio, da curva, uno che piace ai tifosi; Ancelotti è invece un'aziendalista. Sara' ancora più bello vedere quando Ancelotti batterà la Juve sul campo". Lo ha detto in Puglia, a margine della visita sul set di 'Si vive una volta sola' di Carlo Verdone, Aurelio De Laurentiis. Sarri "sta Sempre in tuta, urla e bestiemma, vorrei proprio capire come si adeguerà allo ...

De Laurentiis : ' Vorrei proprio capire come Sarri si adeguerà allo stile della Juventus' : Giovedì 20 giugno è stata una giornata importante per la Juventus, in quanto i bianconeri hanno presentato il nuovo tecnico Maurizio Sarri. Una conferenza stampa durata più di un'ora, in cui l'ex Empoli, Napoli e Chelsea è stato stuzzicato su molti argomenti, su tutti il calciomercato ed il suo passato al Napoli. Ovviamente, l'arrivo di Sarri alla Juventus non è stato apprezzato dai tanti tifosi napoletani che si erano legati al toscano nei tre ...

Sarri Juventus - De Laurentiis va all’attacco : che stoccata durante la conferenza! : Sarri Juventus- Aurelio De Laurentiis, intervenuto in concomitanza con la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri alla Juventus, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul passaggio in bianconero del tecnico toscano. Una stoccata al veleno proprio quando il neo tecnico bianconero si presentava alla stampa e ai suoi nuovi tifosi […] More

De Laurentiis lancia bordate a Sarri ed alla Juve : “Urla e bestemmia - come si adeguerà allo stile bianconero?” : “La differenza tra Sarri e Ancelotti? Il primo, neo allenatore Juve, è un uomo da stadio, da curva, uno che piace ai tifosi; Ancelotti è invece un’aziendalista. Sarà ancora più bello vedere quando Ancelotti batterà la Juve sul campo“. Sono le dichiarazioni in Puglia, a margine della visita sul set di ‘Si vive una volta sola’ di Carlo Verdone, Aurelio De Laurentiis parla così di Sarri: “Sta sempre in ...

Juventus – Che affondo di De Laurentiis a Sarri - volano frecciatine velenose : “sta in tuta - urla e bestemmia” : De Laurentiis non le manda a dire a Maurizio Sarri: frecciatine velenose da parte del presidente del Napoli al nuovo allenatore della Juventus E’ attualmente in corso la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico napoletano sta raccontando le sensazioni con le quali inizia la sua nuova avventura in bianconero, ma c’è chi ha tentato di rubargli la scena, probabilmente ...

Koulibaly Juventus - richiesta monstre di De Laurentiis : oltre 200 milioni : Koulibaly Juventus – Finalmente ufficiale: dopo un’attesa di un mese Maurizio Sarri è stato annunciato come nuovo allenatore della Juventus. Contratto triennale per il tecnico di Figline che ora aspetta i primi regali della sua nuova dirigenza. Un rinforzo arriverà sicuramente in difesa e sarà di quelli importanti. Non è certo un segreto la stima che il neo […] More

Tuttosport e l’ipotesi Koulibaly alla Juve : “Così De Laurentiis potrebbe accontentare Ancelotti…” : Tuttosport e l’ipotesi Koulibaly alla Juve: “Così De Laurentiis potrebbe accontentare Ancelotti…” Tuttosport e l’ipotesi Koulibaly alla Juve: “Così De Laurentiis potrebbe accontentare Ancelotti…”. Maurizio Sarri si accasato e quindi il calciomercato della Juve può partire secondo le indicazioni del tecnico che, come primo rinforzo, vorrebbe il forte difensore senegalese. Si parla di un’ ...

Napoli - De Laurentiis a tutto campo : Sarri alla Juve e le strategie di mercato : La stagione in casa Napoli è stata positiva, il club azzurro ha deciso di proseguire il rapporto con Carlo Ancelotti, l’obiettivo è provare ad accorciare il distacco dalla Juventus per la lotta scudetto. Intervista a ‘Il Corriere dello Sport’ per il presidente De Laurentiis che ha fornito interessanti indicazioni. Sta seguendo la telenovela Sarri-Juventus e quello che ha detto per esempio a riguardo Insigne («Per i ...

De Laurentiis : “L’Inter voleva smantellarmi la squadra ma non vendo. Sarri-Juve? La vivo così. Su Icardi e Lozano…” : De Laurentiis: “L’Inter voleva smantellarmi la squadra ma non vendo. Sarri-Juve? La vivo così. Su Icardi e Lozano…” De Laurentiis: “L’Inter voleva smantellarmi la squadra ma non vendo. Sarri-Juve? La vivo così. Su Icardi e Lozano…”. Di seguito l’ intervista rilasciata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, all’edizione odierna del Corriere dello Sport. Eccone alcuni ...

De Laurentiis su possibilità che la Juve trionfi in Champions : 'Ma che ca... deve vincere' : A stagione oramai conclusa, l'attenzione delle società di calcio riguarda in particolar modo il calciomercato. In Italia si devono definire le panchine di alcune società di Serie A, su tutte quelle di Juventus, Milan e Roma. Le uniche conferme delle squadre arrivate nei primi posti sono Gasperini all'Atalanta e Ancelotti al Napoli. E proprio il presidente della società campana è stato intercettato recentemente nella stazione centrale di Napoli ...

Di Marzio : De Laurentiis abbandona Trippier e lo lascia alla Juventus : Il Napoli continua a lavorare sul mercato per costruire la formazione della prossima stagione. Al sicuro l’affare Di Lorenzo che ha firmato ieri, Giuntoli lavora su più fronti. Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio riferisce di una brusca frenata per quanto riguarda la trattativa con il Tottenham per il difensore laterale inglese Kieran Trippier. Nonostante l’operazione fosse stata messa in piedi sulla base di 26 milioni bonus ...

De Laurentiis : “Disposto allo sforzo per un grande attaccante. Sarri-Juve? Mi divertirebbe Entro lunedì una sorpresa. Su Quagliarella…” [VIDEO] : De Laurentiis: “Disposto allo sforzo per un grande attaccante”. L’intervista a Sky Sport De Laurentiis: “Disposto allo sforzo per un grande attaccante”. L’intervista a Sky Sport Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, parla di calciomercato ai microfoni di Sky Sport. Il patron partenopeo dice la sua sui rumors relativi a Lozano, Rodrigo, Quagliarella e Di Lorenzo, l’ ultimo arrivo in casa ...