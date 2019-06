ilnapolista

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Repubblicaintervista Ruud, l’ex campione olandese ieri aper la festa organizzata per i suoi 70 anni. “Non avrei alcun dubbio, potendo scegliere: meglio unodelTra ricordi del passato e dichiarazioni d’amore per la città in cui si sente “sempre a casa”;si sofferma sullovinto da Maradona e su quanto la squadra ci andò vicino quando c’era anche lui. E si lascia andare anche ad un commento suldi Ancelotti: “Anche adesso la squadra è attrezzata per provarci. Ancelotti non ha trovato gli interpreti adatti per il suo gioco e darà il meglio nella seconda stagione, con la sua bravura e grande esperienza. Gli è mancato un distributore di gioco come Jorginho, dopo il grave addio di Hamsik, che era il mio preferito. Ho letto però che sta per arrivare James Rodriguez: con un top player come lui la distanza con ...

Marek80F : RT @napolista: #Krol: “Meglio uno scudetto del #Napoli della #Champions all’#Ajax” L’ex campione olandese intervistato da Repubblica Napoli… - napolista : #Krol: “Meglio uno scudetto del #Napoli della #Champions all’#Ajax” L’ex campione olandese intervistato da Repubbli… -