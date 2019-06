Heroes of the Storm | per Mike Morhaime il gioco ha fallito perché è stato sviluppato

eurogamer

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Non molto tempo dopo che il co-fondatore di Blizzard,, si è dimesso da presidente, la società ha annunciato che avrebbe smesso di supportareof the, MOBA dellore.Come riporta VG247, durante una conferenza al GameLab di Barcellona, achiesto dove secondo luiof theabbia."Prima di tutto, penso che il team diabbia fatto un grande", ha dichiarato. "Uno dei miei rimpianti è che non abbiamo creato ilprima, in modo da far concorrenza a Dota 2. Dota era molto popolare e all'epoca eravamo molto concentrati su World of Warcraft, ma c'erano più persone che giocavano a Dota che a Warcraft 3".Leggi altro...

