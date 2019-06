Fabian Ruiz | “Ancelotti un grande ma quando si arrabbia A Napoli lavoro per mettere

As : Il Real Madrid vuole Fabian Ruiz : Il Real Madrid vuole Fabian Ruiz. La notizia sulla prima pagina di As che conferma l’interessamento dei Blancos per il centrocampista azzurro che si sarebbero già mossi in tal senso dopo la prestazione spettacolo con la sua nazionale under21. Gli spagnoli penserebbero a lui nel caso in cui non si riuscisse a chiudere con Pogba che sembra orientato ad andare alla Juve. Ma il Napoli ha dichiarato Fabian incedile. Il problema più grande per ...

Gazzetta : Fabian Ruiz - l’uomo in più per la Spagna (e per il Napoli) : La Gazzetta dello Sport lo definisce “l’uomo in più”. Quello che ha fatto la differenza nella partita che la Spagna ha vinto 5-0 contro la Polonia. Naturalmente, Fabian Ruiz. In poco più di mezz’ora, sabato, ha scheggiato la traversa due volte, poi ci ha provato di destro, da fuori area, ma il portiere gliel’ha parata, finché, al terzo tentativo, è riuscito a fare un gran gol, che ha dimostrato “anche le ...

Ode al piede sinistro di Fabian Ruiz : Galleria dei mancini napoletani Un incrocio dei pali, una traversa, un gol da fuori area. Una partita che ha incantato Marca, il principale quotidiano sportivo spagnolo e cuore mediatico della passione per il Real. “Ancelotti ha plasmato un giocatore che è uno spettacolo. Fa tutto bene. È tornato dopo giorni difficili e lo ha fatto dalla porta principale. Ha guidato la squadra a centrocampo e non ha smesso di provare fino a quando non ha segnato ...

VIDEO-Marca : “Fabian Ruiz l’artista. Ancelotti ha plasmato un giocatore che è uno spettacolo” : “L’artista”. Definisce così Fabian Ruiz il quotidiano sportivo spagnolo Marca. Fabian è stato protagonista della partita di ieri della Spagna Under 21, vinta 5-0 contro la Polonia: ha segnato un gran bel gol (il terzo) e preso due traverse. Scrive di lui Marca: “Che giocatore di Fabian! Ancelotti ha plasmato un calciatore che è uno spettacolo. Fa tutto bene. E’ tornato dopo giorni difficili e lo ha fatto dalla porta ...

LIVE Spagna-Polonia 3-0 - Europei Under21 in DIRETTA : Fabian Ruiz firma il tris che condanna l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BELGIO DALLE ORE 21.00 L’Italia si qualifica alle semifinali se… tutte le combinazioni 42′ Ora l’Italia, che peraltro sta ancora pareggiando con il Belgio, dovrebbe sperare in un gol della Polonia. 39′ 3-0 SPAGNA. Questa volta, dopo due traverse, Fabian Ruiz colpisce con un perfetto sinistro da fuori area, imparabile. Un ...

Calcio - Europei Under21 2019 : la Spagna ai raggi X. Avversaria che fa paura con Fabian Ruiz - Oyazarbal e Fornals : Domenica sera comincia l’avventura dell’Italia negli Europei Under21. Un cammino degli azzurrini che partirà con la Spagna in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la vetta del gruppo A. Il regolamento del torneo prevede che solo la prima stacca matematicamente il biglietto per le semifinali e, considerando Belgio e Polonia un gradino sotto, la sfida tra due giorni può davvero essere decisiva. Una Spagna che si presenta ...

Fabian Ruiz : «Spero che Mertens firmi il rinnovo per potermelo godere ancora a lungo» : Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ha parlato ai microfoni di SkySport dal ritiro della Nazionale spagnola dove si appresta a preparare l’Europeo Under 21. Poche domande sul mercato che il club azzurro sta facendo per prepararsi al meglio per la prossima stagione Rodrigo e James Rodriguez al Napoli? «È sempre meglio giocare con grandi giocatori. Credo che Rodrigo sia un grande attaccante ogni squadra vorrebbe averlo e io sarei ...

Fabian Ruiz : “Che feeling con Mertens. Rodrigo e James Rodriguez al Napoli? Se arrivano…” : Fabian Ruiz: “Che feeling con Mertens. Rodrigo e James Rodriguez al Napoli? Se arrivano…”. Fabian Ruiz: “Che feeling con Mertens. Rodrigo e James Rodriguez al Napoli? Se arrivano…”. Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, impegnato con la sua Nazionale parla ai colleghi della stampa spagnola a proposito del suo momento e della sua esperienza all’ ombra del Vesuvio. Accolto da un pizzico di ...

Fabian Ruiz piace al Real Madrid. È lui l’incastro per James Rodriguez al Napoli : Il Corriere del Mezzogiorno parla lungamente della trattativa tra il Napoli e James Rodriguez. E’ stato lo stesso colombiano a non escludere l’indiscrezione che lo rende oggetto del mercato del Napoli. De Laurentiis, ieri, a proposito della possibilità che il calciatore arrivi a Napoli ha lasciato aperta la porta con un criptico “Vedremo“. Di certo ci sono stati anche i contatti di James con Ancelotti, che lo ha allenato ...

Calcio - Europei Under21 2019 : le stelle della competizione. Fabian Ruiz - Luka Jovic e tanti gioielli in vetrina : Meno di una settimana all’apertura degli Europei Under21 2019, rassegna continentale riservata alle formazioni giovanili che andrà in scena in Italia e a San Marino a partire da domenica 16 giugno. La squadra azzurra guidata da Gigi Di Biagio può contare su alcuni giovani talenti del Calcio italiano, come Federico Chiesa e Nicolò Barella, e si presenta all’appuntamento con importanti ambizioni. Il livello della competizione sarà comunque molto ...

Fabian Ruiz alla Gazzetta : «L’anno prossimo lotteremo per lo scudetto fino alla fine» : Fabian Ruiz si concede in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dal ritiro con la Nazionale spagnola. Si è detto molto soddisfatto di questo suo primo anno al Napoli, una stagione conclusa nel miglior e dei modi, anche se non è arrivato un trofeo. Ma l’anno prossimo si comincerà a lottare con la stessa grinta. «Stiamo crescendo e penso che saremo in grado lottare fino alla fine per lo scudetto» Un anno partito in salita, ...

Fabian Ruiz : «Battere la Juve non è impossibile. Ancelotti si è subito fidato di me» : Fabian Ruiz ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di El Espanol dal ritiro della sua Nazionale. «Con il Napoli non abbiamo potuto vincere alcun titolo quest’anno, ma sicuramente abbiamo lottato per tutto. Penso che abbiamo fatto una buona stagione. Personalmente è stato difficile cambiare Paese e lingua, ma la fiducia di mister e compagni mi ha aiutato. Il Napoli sta crescendo come club e stiamo facendo bene. Spero che la ...

Fabian Ruiz : «L’anno prossimo daremo battaglia alla Juve» : Lunga intervista a Fabian Ruiz sul Corriere dello Sport, che finalmente può giocare la sua prima con la nazionale Under 21 spagnola, dopo lo stop dello scorso marzo a causa della suina. Il suo inizio a Napoli è stato condizionato dall’infortunio che ha avuto all’inizio, poi “Ancelotti ha cominciato a darmi più fiducia e anche più opportunità di giocare” Dove preferisce giocare sinistra o centrale? «Tutti mi dicono che a ...