Buffon è pronto a tornare alla Juventus | “Un anno di contratto | poi sarà dirigente”

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Undi distanza, poi un tweet galeotto, che aveva fatto discutere la cintura di sicurezza e invece conteneva un indizio nella frase a corredo dell’immagine. Concreto secondo Sky Sport, che martedì sera ha spiegato come la trattativa sia in fase avanzata: Gianluigi. Lo storico portiere bianconero e della Nazionale sta trattando un accordo di un, nel quale sarebbe il vice di Wojciech Szczesny, e un ruolo nei quadri dirigenziali per il futuro. Il ritorno dopo l’esperienza al Paris Saint Germain potrebbe concretizzarsi visto l’infortunio dell’attuale secondo portiere bianconero, Mattia Perin, che si è operatospfine del campionato e non dovrebbe rientrare fino a ottobre. Perin oltretutto avrebbe espresso la volontà di iniziare un’avventura come primo portiere, magari per la Roma o il Siviglia. Si ...

