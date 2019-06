Riace | il successore di Mimmo Lucano non poteva essere eletto

tgcom24.mediaset

(Di martedì 25 giugno 2019) Antonio Trifoli, a capo di una lista civica, aveva un contratto a tempo determinato col Comune. L'aspettativa non retribuita chiesta per fare il sindaco non gli spetterebbe per legge

