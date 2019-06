Palermo | niente fideiussione | il duro sfogo del direttore generale Fabrizio Lucchesi

calcioweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) Ildel, in merito alla vicenda dell’iscrizione della squadra alla Serie B, si è lasciato andare ad unall’ITALPRESS: “Stiamo accertando le responsabilità, ma saremo più precisi nella giornata di domani”. Nella giornata di ieri è scaduto il termine ultimo per presentare la domanda in Lega B, col club rosanero che non ha inviato la documentazione per poter partecipare al prossimo torneo cadetto. Il presidente Tuttolomondo, in conferenza stampa, ha cercato di rasserenare tutti, ma non è escluso che ildebba ricorrere alle vie legali. Ripescaggi Serie B e Serie C, in 6 non presentano l’iscrizione: tutte le squadre ripescate, gironi ribaltati e format deciso “Stiamo lavorando per sistemare lache è la cosa che ci interessa di più sul piano sportivo – ha proseguito...

