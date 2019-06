Olmpiadi Invernali 2026 – Si prospetta uno spettacolo unico | date | luoghi e impianti di

sportfair

(Di martedì 25 giugno 2019) 12 sedi in tre regioni differenti: ecco dove e quando si disputeranno le gare delle Olimpiadidi Milano-CortinaL’Italia è ancora in festa per la strepitosa vittoria di ieri a Losanna: è la candidatura di Milano-Cortina ad essersi aggiudicata l’assegnazione delle Olimpiadi. Un successo frutto di un lavoro di squadra impeccabile, che porterà in Italia la rassegna a cinque cerchi invernale per il. Milano-Cortina ha trionfato con 47 voti, contro i 34 per la candidatura svedese. We dream together, questo lo slogan della candidatura italiana, che adesso inizierà il duro lavoro per uno. Ma quando e in quali località si terranno le Olimpiadidi Milano-Cortina? La rassegna a cinque cerchi si svolgerà dal 6 al 22 febbraio, mentre le Paralimpiadi si terranno esattamente un mese dopo, il 6 marzo, e le gare saranno ...

