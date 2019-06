Mediaset | addio a un pezzo di storia | quale canale chiude | la scelta che spiazza i fan

Mediaset - rivoluzione per Barbara D'Urso : addio Domenica Live? Cosa le affidano : ascesa infinita : A Mediaset girano delle voci che riguardano Barbara D'Urso : si sussurra che possa lasciare la conduzione di Domenica Live dopo sei gloriose edizioni per concentrarsi sul Grande Fratello Vip. Secondo quanto scritto da Nuovo Tv, i vertici del Biscione starebbero pensando di affidarle, appunto, la cond

Addio Mediaset Premium : Mediaset Premium La fine era nell’aria ed è ormai questione di giorni. Il 30 maggio l’offerta Premium cesserà di esistere sul digitale terrestre chiudendo una vera e propria era per il gruppo guidato da Piersilvio Berlusconi. Era il 2005 quando Mediaset si lanciava nel business pay, forte di una proposta innovativa, legata alla possibilità di acquistare contenuti in maniera flessibile tramite schede prepagate. Una buona intuizione ...

Addio Allegri : “SportMediaset” - clamoroso : ecco il nuovo candidato! : La Juventus continua a riflettere in maniera totale sul prossimo futuro della panchina. Secondo quanto riportato dai colleghi di “SportMediaset“, nelle ultime ora Gasperini alla Juve sarebbe un accostamento affascinante che potrebbe trovare importanti riscontri in vista del futuro. Il tecnico piace alla dirigenza bianconera, ma chiaramente non rappresenta una prima scelta. Il sogno nel […] More