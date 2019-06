Giffoni ed Experience Is insieme | per parlare ai giovani

Experience Is e #Giffoni2019 - insieme per parlare a Millennial e Generazione X : Nuova Generazione di giffoner, nuova Generazione di utenti, nuovi bisogni condivisi sul web: è da queste esigenze che prende il via la collaborazione tra Giffoni Experience ed Experience Is, la prima social media property only di Condé Nast Italia. Molto più di un magazine digitale che parla ai Millennial e alla Generazione Z delle loro passioni, esperienze e sentimenti, con focus specifici su cinema, serie TV e musica, attraverso il racconto ...