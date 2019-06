calcioefinanza

(Di martedì 25 giugno 2019) Per la terza stagione consecutiva ACFe Le Coq Sportif celebrano il connubio tra il Club, la città die il Calcio Storico Fiorentino. I kit gara2019/2020 rappresentano ancora i 4 colori deistorici: Verdi di San Giovanni, Rossi di Santa Maria Novella, Bianchi di Santo Spirito e Azzurri di … L'articololeaidi

milanista81 : RT @CalcioFinanza: Fiorentina, svelate le quattro maglie away dedicate ai quartieri di Firenze - CalcioFinanza : Fiorentina, svelate le quattro maglie away dedicate ai quartieri di Firenze - FiorentinaPro : De Rossi vuole restare in Serie A, svelate le tre squadre che lo cercano: Fiorentina, Milan e Samp -