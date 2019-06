Fa attraversare le strisce ad un anziano signore | viene travolto e ucciso

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Pina Francone La tragedia in Valsugana, dove il 48enne è stato falciato da un'automobile che non si è fermata: sull'asfalto nessun segno di frenata Ha aiutato unadlepedonali ed è stato falciato eda un'automobile. La tragedia in Valsugana. La vittima, N.B, era un 48enne veneto, originario di Albignasego, in provincia di Padova: vedendo una bordo strada, si è fermato a bordo della sua moto e ha aspettato che attraversasse la carreggiata, spingendo a mano la bicicletta. Alle loro spalle, dunque, arriva una vettura guidata da una 35enne che non si accorge di nulla e centra in pieno la moto, sbalzandolo e togliendogli la vita: è morto sul colpo. Sull'asfalto non c’è alcun segno di frenata: la conducente era distratta e l'impatto è stato tremendo, atroce. Come scrive il Corriere, sono in corso le indagini della polizia locale per ...

