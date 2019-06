Boom di ascolti per la prima di «Temptation Island 2019»

Ascolti tv venerdì 21 giugno 2019 : partenza Boom per La sai l’ultima? : Ascolti tv ieri sera venerdì 21 giugno 2019: come è andata La sai l’ultima? Ottima partenza per la nuova edizione de La sai l’ultima? su Canale 5. Lo show sulle barzellette, condotto da Ezio Greggio, ha vinto la serata degli Ascolti di venerdì 21 giugno 2019. Il programma, revival anni Novanta, ha catalizzato l’attenzione di […] L'articolo Ascolti tv venerdì 21 giugno 2019: partenza boom per La sai l’ultima? ...

Ascolti tv - la Nazionale femminile trionfa su Rai Uno : è Boom per la partita mondiale : Quasi un terzo della platea televisiva ha seguito su Rai1 la partita del mondiale Italia-Brasile, per uno share che ha...

Ascolti TV | Martedì 18 giugno 2019. Boom per la Nazionale Femminile (29.3%) - La Scuola più bella del Mondo 10.3%. Io e Te 10% - La Vita in Diretta Estate 15.6% : Italia-Brasile (da Facebook) Su Rai1 il match Italia-Brasile, utile per il Campionato Mondiale Femminile Francia 2019, ha conquistato 6.525.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Canale 5 La Scuola più bella del Mondo ha raccolto davanti al video 2.213.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Love is all you need ha interessato 1.444.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Transformers ha catturato l’attenzione di ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Boom di ascolti per Italia-Brasile - 6 milioni e mezzo con il 29 - 3% di share! : Risultato di audience oltre ogni aspettativa per Italia-Brasile, terzo incontro della Nazionale femminile ai Mondiali di Francia 2019. Le azzurre sono state sconfitte per 0-1 dalle verdeoro, ma l’approdo storico su Rai1 si è rivelato vincente dal punto di vista degli ascolti. Sono stati ben 6.525.000 i telespettatori collegati sulla rete ammiraglia della tv di Stato, per uno share complessivo del 29,3%. La sfida delle atlete di Milena ...

Boom di ascolti per Chernobyl su Sky Atlantic e le vendite del libro di Svjatlana Aleksievic volano alto : Quali sono gli effetti della serie tv Chernobyl sul pubblico? È presto detto visto che dopo la messa in onda del primo episodio il fenomeno ha colpito e travolto anche gli abbonati Sky. Da tempo ormai aspettavamo il debutto italiano della mini serie HBO e gli effetti sono stati quelli che avevamo preventivato ovvero un Boom di ascolti e le vendite del libro da cui la serie è tratta hanno avuto un'impennata. Il debutto di Chernobyl è stato da ...

Mondiale femminile : è Boom di ascolti per la Nazionale italiana : Mondiale femminile – Grandi ascolti per il Mondiale femminile, la partita dell’Italia è stata seguitissima e per le prossime partite si annunciano nuovi record. Il match in diretta su Rai2 ha sfiorato i 3 milioni di telespettatori (2 milioni 826mila spettatori e il 18.5% di share). In particolare sono stati 3 milioni 93mila (20.4 di share) i telespettatori che hanno seguito il secondo tempo dell’incontro, grande seguito ...

Boom di ascolti per Italia-Australia : in 2 - 8 mln su Rai2 : Boom di ascolti per il calcio femminile con la partita della Nazionale Italiana in onda nel pomeriggio di ieri Rai2. L’esordio delle azzurre ha avuto infatti un ottimo riscontro di pubblico in termini di ascolti. La sfida d’esordio ha nfatti sfiorato i 3 milioni di telespettatori, toccando i 2 milioni 826mila spettatori con il 18,5% […] L'articolo Boom di ascolti per Italia-Australia: in 2,8 mln su Rai2 è stato realizzato da ...

Ascolti TV | Domenica 9 giugno 2019. La Nations League non sfonda (14.2%) - Lontano da Te parte dal 12.9%. Bosso 5.3%. Boom per la Nazionale femminile (18.5% Rai2 – 3.3% Sky) : Lontano da te Nella serata di ieri, Domenica 9 giugno 2019, su Rai1 la finale di Nations League Portogallo-Olanda ha conquistato 2.959.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 la prima puntata della fiction Lontano da Te ha raccolto davanti al video 2.496.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.377.000 spettatori (6.6%). A seguire Elementary segna 1.117.000 spettatori con il 5.6%. Su ...

La D’Urso si prepara al Boom di ascolti : stasera gli ospiti saranno Marco Carta - donna Pamela e Mark Caltagirone. Leggi le anticipazioni : Nuova scoppiettante puntata di Live-Non è la D’Urso. Come svelato in anteprima da Dagospia, nell’appuntamento di mercoledì 5 giugno Barbara D’Urso tornerà ad occuparsi del finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Negli... L'articolo La D’Urso si prepara al boom di ascolti: stasera gli ospiti saranno Marco Carta, donna Pamela e Mark Caltagirone. Leggi le anticipazioni proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Ballando con le stelle finale 2019/ Boom di ascolti e polemiche per Lasse Matberg : Ballando con le stelle finale 2019, Lasse Matberg e Sara Di Vaira vincitori di questa edizione tra le polemiche e ottimi ascolti

Boom di ascolti per Chelsea - Arsenal su Sky Sport e TV8 : Boom di ascolti per la Finale della UEFA Europa League su Sky Sport e TV8 (in diretta dalle 21), con 3.879.782 spettatori medi complessivi e il 15,5% di share (9.617.030 spettatori unici). In particolare, la sfida tutta inglese di Baku tra Chelsea ed Arsenal raccontata da Massimo Marianella e Luca Marchegiani ha avuto un’audience record di 1.291.777 spettatori medi su Sky Sport (share del 5,2%) e...