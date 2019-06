Boom dei test fai da te del Dna | ma occhio ai dati sensibili

Nuove date dal vivo del “Per un milione tour” dei Boomdabash : Dopo l`annuncio delle prime quattordici tappe si aggiungono 11 Nuove date al "Per un milione tour" dei Boomdabash, che dal 4 luglio li vedrà protagonisti nelle principali città italiane per tutta l`estate tra festival, club e summer arena. Il 7 luglio saranno a Sedilo (Or), il 18 ad Arborea (Or), il 30 a San Ferdinando di Puglia (Ba), il 3 agosto a Canicattì (Ag), l'11 a Trepuzzi (Le), il 13 agosto a Rimini, il 19 a Rivisondoli (Aq), il 23 a ...

Mambo salentino dei Boomdabash e Alessandra Amoroso : testo e significato della nuova hit estiva 2019 : testo e significato di Mambo salentino, il nuovo singolo dei Boomdabash che tornano a collaborare con la cantante salentina Amoroso. Il brano ha un ritmo travolgente che ti spinge a ballare ed entra di diritto tra le hit di questa estate 2019. I Boomdabash feat. Alessandra Amoroso tornano in radio con “Mambo salentino” Lo scorso venerdì 7 giugno è arrivato in rotazione radiofonica “Mambo salentino”, il nuovissimo singolo ...

Huawei fa il Boom in Europa nel primo trimestre 2019 - in attesa dei primi dati post-ban : IDC diffonde i dati di vendita degli smartphone del primo trimestre 2019 in Europa: Samsung cala e Apple crolla, mentre a crescere maggiormente sono Huawei e Xiaomi. L'articolo Huawei fa il boom in Europa nel primo trimestre 2019, in attesa dei primi dati post-ban proviene da TuttoAndroid.

EUROPEE 2019/ Il Boom dei Verdi? Greta non c'entra - li ha votati chi è contro Trump : Dietro la vittoria dei Verdi c'è l'ambientalista svedese Greta Thunberg? No, li ha votati chi è contro Trump, visto come il nemico numero uno dell'ambiente

Boom Lega : il 17% dei voti «rubati» a M5S - il 14% all’astensione e il 10% a Forza Italia : A scrutinio ultimato il verdetto è ormai chiaro: la Lega è passata dal 17,4% delle politiche 2018 al 34,3% delle europee di ieri. Da dove arriva quel 16,9% di voti in più conquistato tra l’una e l’altra elezione? La risposta è nei flussi elettorali calcolati da Swg...

Europee - ascesa dei Verdi a Bruxelles : Boom in Germania - Francia - Irlanda e Finlandia. Ma in Italia non superano lo sbarramento : Entrano all’Eurocamera in 69, 17 in più rispetto alla scorsa legislatura. Sono i Verdi, che all’ultima tornata delle Europee hanno registrato un successo inedito in Germania, Francia, Finlandia e Irlanda. Un’onda che cresce sulla scia delle mobilitazioni che hanno il volto di Greta Thunberg e la partecipazione di migliaia di giovani ai Fridays for Future degli ultimi mesi. E sono proprio i giovani, soprattutto in Germania, ad ...

Elezioni europee - exit poll Germania : Merkel in testa - Boom dei Verdi : Arrivano i primi exit poll sulle Elezioni europee in Germania: il Cdu di Angela Merkel è il primo partito con il 27,5% dei consensi, una percentuale che però segna un decremento di consensi rispetto alla precedente tornata elettorale. boom per i Verdi, male l'estrema destra. Affluenza record: secondo le previsioni ha votato il 60% degli aventi diritto.

Exit poll : Boom dei Verdi in Germania - cala Cdu - non sfonda la destra : Alle elezioni europee in Germania l’Unione Cdu-Csu di Angela Merkel si conferma il primo partito negli Exit poll con il 27,5%, ma perde il 7,8 per cento. In Grecia vincono i conservatori, Tsipras è secondo. In Francia sorpasso di Marine Le Pen su Macron ma la leader della ìdestra resta al di sotto del risultato del 2014...

Al via “Per un milione Tour” dei Boomdabash : Sulla scia del grande successo dello speciale concerto - evento "Boomdabash & Friends" che ha travolto l'Alcatraz di Milano lo scorso 9 Maggio i Boomdabash non intendono fermarsi e tornano alla dimensione live annunciando il loro "Per un milione tour", una prima tranche di date dal vivo che dal 21 Maggio vedranno la band protagonista per tutta l`estate fino a Settembre in giro per l`Italia tra principali club, Festival e Summer Arena. Tra ...

