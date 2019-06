Arrivano indicazioni sul Jova Beach Party | info biglietti e line-up data per data

optimaitalia

(Di martedì 25 giugno 2019) Iniziano a trapelare le primesul, al via da Lignano Sabbiadoro il 6 luglio. La primadel tour è già sold out, per cui l'organizzazione sconsiglia di presentarsi sul luogo del concerto sprovvisti di biglietto poiché non vi è più la possibilità di acquistarli al botteghino. Per quanto riguarda i bambini, rimane salvo l'obbligo di accompagnarli muniti di biglietto. Se ancora non si è regolarizzata la posizione dei bambini partecipanti, occorre farlo seguendo lepresenti a questo link. Sono 63 gli ospiti che prenderanno parte allo show, nel quale saranno suonati i brani contenuti inEP, anche se non si tratterà di un appuntamento fisso in scaletta dal momento che l'artista ha deciso per una setlist differente da presentare per tutte le date fino a quella di Viareggio di fine agosto. Intanto, è anche stata resa ...

