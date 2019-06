Tentano colpo in gioielleria bloccando traffico veicolare | caccia a commando

romadailynews

(Di lunedì 24 giugno 2019) Roma – Un’azione militare vera e propria, quella messa in campo questa notte, intorno alle 3, a Monterotondo Scalo, da undi cinque persone che ha tentato ilnellaGold Market di via Salaria 134. I ladri hanno bloccato la consolare nei due sensi di marcia, da un lato con alcune balle di fieno date alle fiamme e dall’altro con due auto messe di traverso a cui hanno dato fuoco con della benzina. Ad avvistare i roghi sono stati alcuni cittadini che hanno avvisato i Carabinieri. I militari in pochi minuti sono arrivati sul posto e sono riusciti ad interrompere le operazioni della banda che intanto aveva aperto la serranda dellacon un grosso frullino e stava per rompere le vetrate del locale. L’arrivo dei Carabinieri di Monterotondo ha messo in fuga il. Le 5 persone, con volto travisato, si sono allontanate a piedi e al ...

