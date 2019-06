oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) Non ci sono variazionitop-10 delATP di. C’è sempre infatti il serboinalla graduatoria generale con 4.470 punti di vantaggio sul trionfatore del Roland Garros 2019 (il dodicesimo centro a Parigi) Rafa Nadal. In terza posizione si conferma lo svizzero Roger Federer (a segno per la decima volta ad Halle, giungendo a quota 102 tornei vinti in carriera), che precede l’austriaco Dominic Thiem ed il tedesco Alexander Zverev. In sesta piazza troviamo il Next Gen Stefanos Tsitsipas, davanti al giapponese Kei Nishikori e al sudafricano Kevin Anderson. A completamento del quadro il russo Karen Khachnov e il nostro Fabio, che due settimana fa ha centrato l’obiettivo di essere parte del gotha, con l’obiettivo di rimanerci il più a lungo possibile, confidando in un andamento più convincente sull’erba. CLASSIFICA ATP ...

OA_Sport : Tennis, Ranking ATP (24 giugno): Novak Djokovic in vetta, Fognini n.10 e Berrettini nella top-20 - 80yeye80 : RT @giakrussospena: Ha appena vinto per la decima volta il torneo di #Halle e, battendo Goffin in finale, regala a Berrettini la posizione… - natachaartdecor : RT @SuperTennisTv: .@ashbar96 si aggiudica il torneo di Birmingham e la vetta del ranking #WTA! Da domani sarà lei la nuova n.1 del circui… -