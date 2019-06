Serena Rutelli dopo il Gf sono più forte

people24.myblog

(Di lunedì 24 giugno 2019) L’ex gieffinain un’intervista rilasciata al settimanale “Gente” racconta:”il ‘Grande fratello’ mi sento piùe non ho più bisogno di tornare dalla psicoterapeuta”.Volevo mettermi alla prova e restare sola con me stessa. Per questoentrata nella Casa”. E ribadisce ancora una volta di non avere intenzione di incontrare la madre naturale. Il reality come forma di terapia. E’ quello che ha fatto, volendosi mettere alla prova. E a quanto pare la “cura” è riuscita. “stata in cura da una psicologa, sempre la stessa, da quando avevo 10 anni. Mal’esperienza nella Casa misentita più. E nonpiù tornata in analisi”.Lanel servizio posa come mamma Barbara, racconta come sia stato difficile arrivare a pronunciare quella parola… “Ho detto per la prima volta ...

