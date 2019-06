Oroscopo settimanale dal 1° al 7 luglio | settimana top per Leone | imprevisti per Vergine

Oroscopo settimanale e di oggi - Branko : previsioni del 23 giugno : Branko, Oroscopo 23 giugno 2019: le previsioni astrologiche di oggi e della settimana Anche in questa penultima domenica del mese, dal libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, riportiamo in questo articolo alcune previsioni dell’Oroscopo del giorno (di oggi, domenica 23 giugno) e settimanali, relative a ciascuno dei 12 segni (nell’opera è disponibile lo zodiaco, mese per mese, fino a dicembre). Per quanto ...

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 luglio : cambiamenti per Acquario - problemi per Vergine : Nella settimana dal 15 al 21 luglio 2019, la Luna si sposterà dai gradi del Capricorno a quelli dei Pesci, dove staziona anche Nettuno. Giove permarrà in Sagittario, come Saturno e Plutone in Capricorno, con Urano in Toro. Il Sole, Mercurio, Venere e il Nodo Lunare si troveranno in Cancro, mentre Marte stazionerà in Leone. Amore 'flop' per Ariete Ariete: attriti amorosi. Le copiose dissonanze planetarie potrebbero rendere nervosi i rapporti ...

L'Oroscopo del giorno 24 giugno da Bilancia a Pesci : Sagittario - avvio settimanale ottimo : L'oroscopo del giorno 24 giugno 2019 è pronto a mettere in evidenza come sarà il prossimo inizio settimana. Sotto analisi approfondita Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: chi tra questi potrà contare su un lunedì fortunato? L'Astrologia applicata al periodo in oggetto in questo caso ci suggerisce quali saranno i segni positivi e quelli invece costretti a sudare le classiche 'sette camice' per causa di astri poco ...

Paolo Fox : Oroscopo settimanale e di oggi - lunedì 17 giugno : oroscopo oggi Paolo Fox: le previsioni del giorno (17 giugno 2019) e della settimana Non c’è buongiorno senza le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che oggi, lunedì 17 giugno, come ogni mattina, riprendiamo dall’ultimo numero di DiPiùTv (nella rivista, uscita in edicola la settimana scorsa, sono disponibili le previsioni per tutti i giorni compresi tra il 15 e il 21 giugno, per single, vita di coppia e professione). Se ...

Oroscopo settimanale dal 17 al 23 giugno : energia per Sagittario - intuizioni per Pesci : Penultima settimana del mese di giugno in arrivo per tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano il periodo compreso tra lunedì 17 e domenica 23 giugno 2019. Di seguito, le stelle con lavoro, amore e salute dall'ariete ai Pesci. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: situazione astrologica interessante per il segno, particolarmente positiva sarà la parte centrale del periodo. In amore, vivrete dei bei momenti ...

Paolo Fox : Oroscopo settimanale con previsioni di fine giugno : oroscopo di Paolo Fox delle prossime settimane: previsioni fino alla fine di giugno Dal numero speciale di DiPiùTv “Stellare”, uscito in edicola qualche tempo fa con lo zodiaco fino all’ultimo giorno di questo mese, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative all’oroscopo di Paolo Fox delle prossime due settimane, con previsioni fino alla fine di giugno, per ciascuno dei 12 segni. Maggior concentrazione, ...

Oroscopo settimanale dall'8 al 14 luglio : Cancro affettuoso - Scorpione geloso : Nella settimana dall'8 al 14 luglio la Luna si sposterà dal segno della Bilancia a quello del Sagittario, dove già risiede Giove. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno, come Nettuno nel segno dei Pesci ed Urano nei gradi del Toro. Il Sole, Il Nodo Lunare e Venere si troveranno in Cancro, mentre Marte e Mercurio stazioneranno in Leone. Cancro affettuoso Ariete: cocciuti. I contrasti planetari della settimana vedranno probabilmente i nati del ...

L'Oroscopo settimanale dal 17 al 23/6 - 1ª sestina : il Sole entra nel segno del Cancro : L'oroscopo settimanale dal 17 al 23 giugno 2019 svela l'Astrologia applicata ai prossimi sette giorni relativamente ai primi sei segni dello zodiaco. In primo piano sono le pagelle con le stelle e relative predizioni interessanti in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In evidenza nel lasso temporale citato poc'anzi un transito davvero interessante: l'ingresso del Sole in Cancro apre ufficialmente (astronomicamente parlando) ...