Once Upon a Time in Hollywood | trama | cast e data d’uscita

Once Upon a time in Hollywood - ecco la storia che l'ha ispirato. L'omicidio di Sharon Tate : "Ammazzarla è stata la mia esperienza sessuale più bella" : Spoiler o non spoiler L'omicidio di Sharon Tate, evento storico incastonato nella trama di Once upon a time in Hollywood, film appena accolto in Concorso a Cannes, è noto a tanti, ma non a ...

Cannes - è il giorno di Quentin Tarantino. Da Pulp Fiction a Once Upon a time : è il regista dei festival : Once upon a time… ai festival. Quentin Tarantino deve tutto ai festival di cinema. E lo sa. Tanto che li frequenta assiduamente. Anzi frequenta assiduamente Cannes. Che a sua volta lo ha realmente lanciato in orbita planetaria con una Palma d’Oro, come non era riuscita a fare nemmeno con il Lynch di Cuore selvaggio e Barton Fink dei Coen. L’unica vera, autentica palma che è servita a far conoscere a livello mondiale “popolare” un cineasta/autore ...

Cannes - in scena “Once Upon a Time…” di Tarantino. Poderoso omaggio al cinema dei generi di Hollywood : “Cari giornalisti, per amore del cinema non fate spoiler, non rivelate il finale”, firmato Quentin Tarantino. Solo al sovrano di Hollywood sono concesse certe licenze, come l’introduzione alla visione per la stampa con lettura della lettera anti-spoiler. Visioni precedute da ore di coda proporzionali al colore (priorità) del badge, con giornalisti e critici pazientemente accatastati fuori dalla sala Debussy, alcuni raggruppati come ...